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В Курской области объявили угрозу атаки беспилотников

Смирнов: угроза атаки БПЛА объявлена в Курской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена угроза атаки беспилотников.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. ... Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

Смирнов также призвал местных жителей быть бдительными.

До этого Смирнов сообщал, что в Курской области сбили три украинских ракеты, а также беспилотник самолетного типа.

Также Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области 300 человек.

В ведомстве сообщили о ликвидации БМП, двух бронетранспортеров и шести боевых бронированных машин ВСУ, а также шести артиллерийских орудий, пусковой установки РСЗО HIMARS и станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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