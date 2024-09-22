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На Украине раскрыли обещание Запада выделить деньги на производство ракет и дронов

Глава МО Украины Умеров: Запад выделит деньги на производство ракет и дронов

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Запад дал обещание выделить Киеву деньги на производство ракет и дронов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Рада».

«В этом году мы разработали ракетную программу, мы ею обменялись с партнерами и ожидаем, сколько они из имеющейся у нас возможности будут поддерживать производство ракет и дронов», — заявил глава МО Украины.

По словам Умерова, Запад «дал устное согласие», что будет обеспечено должное финансирование этого проекта. По словам министра обороны Украины, в ближайшее время Киев получит финальный письменный ответ.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц вновь исключил передачу Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 километров. Он также подчеркнул необходимость изучить пути мирного урегулирования конфликта на Украине.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не способна сама использовать дальнобойные ракеты, поставляемые Западом, для этого понадобится эксперты из тех стран, где проводилось данное вооружение.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.

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