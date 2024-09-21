Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по военным складам в городе Лубны Полтавской области Украины, где находились ракеты с дальним радиусом действия. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Город Лубны Полтавской области получил удар в военные склады. В 22.50 «прилетело» в бывший арсенал тяжелобомбардировочного корпуса», — сообщил он.

Лебедев добавил, что с недавних времен украинский арсенал начал пополняться в том числе ракетами с дальним радиусом действия.

До этого координатор подполья сообщил об ударе ВС России по скоплению военной техники ВСУ, включая гусеничную. По словам Лебедева, инцидент произошел в селе Константинополь, которое находится на территории, контролируемой Киевом в Донецкой народной республике.

Также Лебедев рассказал, что по складу с ракетами Вооруженных сил Украины в порту Одессы также нанесли удар.

Ранее представитель подполья рассказал об ударах по ВСУ в Николаевской области.