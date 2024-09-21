На Ставрополье при пожаре на автозаправке пострадал человек

В Ставропольском крае при пожаре на автозаправке пострадал человек, сообщил в Telegram-канале врио главы Новоселицкого округа региона Виктор Фетисов.

Чиновник уточнил, что возгорание произошло на автомобильной дороге Александровское-Новоселицкое-Буденновск около поворота на село Журавское. Пострадавший при возгорании находится в стабильном состоянии, ему оказывается необходимая помощь. На месте продолжают работать экстренные службы.

«Движение на данном участке автомобильной дороги организовано, однако возможны затруднения и задержки», — уточнил Фетисов.

По данным Telegram-канала 112, возгорание произошло около 21:30. Первоначально загорелся бензовоз, с него огонь перекинулся на заправку, а потом на другие машины и постройки АЗС. По данным оперативных служб, пожар уже локализован, к тушению привлечены шесть единиц техники и 19 человек.

Ранее жители Забайкалья пожаловались, что власти не помогают им тушить пожары.