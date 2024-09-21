Депутаты бундестага от фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) направили запрос кабмину ФРГ о последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Такая информация следует из обращения парламентариев.

«Не считает ли правительство, что применение немецких танков против России и, возможно, в России является проблематичным в свете истории Курской битвы 1943 года?» — задаются вопросом парламентарии.

Депутаты ФРГ интересуются, не пробуждает ли это в России исторические воспоминания, которые впоследствии могут привести к эскалации конфликта на Украине.

Кроме того, прозвучал вопрос о том, не были ли власти ФРГ заранее проинформированы об атаке, а также поддерживали ли ее специалисты бундесвера и не проходили ли перед ней украинские военные подготовку в Германии.

Среди прочего в документе указан вопрос о том, было ли применение немецкое оружия во время операции ВСУ в Курской области и указывало ли правительство ФРГ, что оно может использоваться только в целях обороны.

21 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ перебрасывают на Курское направление другие подразделения, поскольку понесли на нем большие потери.

Ранее Су-34 уничтожил скопление личного состава ВСУ «умными» бомбами с УМПК.