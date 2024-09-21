Силы ПВО ликвидировали украинский дрон над Курской областью

Украинский БПЛА самолетного типа попытался атаковать территорию Курской области. Об этом пишет Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник примерно в 20:10.

До этого Минобороны сообщало о двух за 1,5 часа попытках атаки на Белгородскую область — в 16:40 и в 18:00. Эти дроны тоже были ликвидированы системой ПВО. Губернатор региона Вячеслав Гладков на этом фоне заявлял, что 21 сентября в области уже дважды объявляли ракетную опасность. Чиновник рассказал о дроне в поселке Октябрьский, где БПЛА атаковал трактор. Кроме того, село Байцуры было обстреляно. Днем противник также обстрелял Шебекинский городской округ и атаковал село Тишанка Волоконовского района при помощи дрона. В результате была повреждена линия электропередачи, без света остались села Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка.

Ранее пожары и эвакуация начались на Кубани после атаки дронов.