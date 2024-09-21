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Над Белгородской областью ликвидировали дрон ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью

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Evgeniy Maloletka/AP

Украинский дрон попытался атаковать территорию Белгородской области, сообщило российское Минобороны в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, это произошло около 16:40. Беспилотник был уничтожен.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, 21 сентября в регионе уже дважды объявляли ракетную опасность. Чиновник рассказал о дроне в поселке Октябрьский, где БПЛА атаковал трактор. Кроме того, село Байцуры было обстреляно. Днем противник также обстрелял Шебекинский городской округ и атаковал село Тишанка Волоконовского района при помощи дрона. Из-за последнего нападения были повреждена линия электропередачи, без света остались села Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка.

Ранее пожары и эвакуация начались на Кубани после атаки дронов.

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