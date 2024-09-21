«Хезболла» сообщила о ракетном обстреле израильских военных объектов

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило о ракетных атаках на четыре израильских военных объектах, включая базу противовоздушной и противоракетной обороны на севере Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ответ на агрессию сионистских сил против деревень на юге Ливана наши бойцы «Исламского сопротивления» нанесли ракетный удар по ключевой базе ПВО и ПРО, расположенной на севере Израиля», — говорится в сообщении.

Представители «Хезболлы» добавили, что ракетные удары были направлены на один из командных штабов, как и на позиции израильского батальона и военные казармы.

Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате авиаудара по пригородам Бейрута в пятницу, 20 сентября, был ликвидирован командующий спецоперациями «Хезболла» Ибрагим Акиль, а также еще 15 членов этой организации, включая высокопоставленных командиров элитного подразделения Радван. В ЦАХАЛ отметили, что ликвидированные в Бейруте командиры «Хезболлы» планировали осуществить нападение на северные области Израиля, следуя примеру атаки ХАМАС, произошедшей 7 октября.

Ранее в США испугались полномасштабной войны между Израилем и «Хезболлой».