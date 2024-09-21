В Шебекинском округе дом и предприятие получили повреждения из-за обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекинский городской округ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Новая Таволжанка из-за прилета снаряда сгорела хозяйственная постройка, также загорелись сухая трава и битум, отметил он. Сейчас сотрудники МЧС, администрации, самообороны и местные жители борются с огнем.

«Кроме того, повреждено остекление в многоквартирном доме. На территории коммерческого предприятия посечены кровля и фасад здания», — проинформировал Гладков.

Также повреждения окон и кровли из-за обстрела получил частный дом в селе Архангельское, продолжил губернатор.

По предварительным данным, никто не пострадал, добавил Гладков.

Накануне Вооруженные силы Украины уже атаковали Шебекинский городской округ. В результате в ряде населенных пунктов загорелись частные дома.

Кроме того, Гладков сообщал, что почти 20 тысяч жителей города Шебекино оказались без электроэнергии из-за аварии. По его словам, как только оперативная обстановка позволит, специалисты начнут работу по восстановлению электроснабжения.

Ранее спецслужбы предотвратили попытку теракта в Белгородской области.