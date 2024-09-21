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ВС России сорвали попытки контратак ВСУ в Курской области

Бойцы РФ сорвали попытки контратак ВСУ у Камышевки и Любимовки в Курской области

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Thomas Peter/Reuters

Бойцы группировки войск «Север» за минувшие сутки сорвали попытки контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Камышевки и Любимовки в Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По информации ведомства, потери противника составили до 20 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

21 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ перебрасывают на Курское направление другие подразделения, поскольку понесли на нем большие потери.

Также он рассказал, что Вооруженные силы Украины потеряли много людей в районе Суджи и пытаются противостоять российской армии на Кореневском участке. По его словам, украинские противники пытаются перейти в контратаку на других участках, где продвигаются российские войска. При этом командир «Ахмата» отметил, что есть много «рабочих моментов» и признался, что пока четко сказать, что на передовой в настоящее время «все хорошо» — нельзя.

Ранее польских наемников обвинили в мародерстве в Курской области.

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