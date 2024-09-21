Бойцы группировки российских войск «Центр» за прошедшие сутки ликвидировали до 520 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, военнослужащие страны нанесли поражение живой силе и технике 13 украинских бригад. Удары наносились по местам скопления ВСУ в районе населенных пунктов Горняк, Крутой Яр, Дзержинск, Покровск, Гродовка, Селидово, Украинск, Нелеповка и Димитров. Все они находятся на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Более того, солдаты Вооруженных сил РФ отразили девять контратак со стороны украинских подразделений. Напасть на позиции российских войск пытались штурмовые группы 5-го полка и 2-й, 12-й бригад Национальной гвардии Украины. Аналогичные операции организовали бойцы 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской, 100-й механизированной и 425-й штурмовой бригад ВСУ.

«Потери украинских формирований составили до 520 военнослужащих, два пикапа, две <...> гаубицы «Мста-Б», четыре <...> гаубицы Д-30, <...> орудие Д-20, <...> противотанковая пушка «Рапира», — говорится в заявлении.

Также военные «Центра» ликвидировали один полевой склад ВСУ и вывели из строя несколько единиц техники, произведенных в США. Речь идет о боевой бронированной машине MaxxPro, орудии M119 и гаубице M777.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как по ошибке попал на позиции российских войск.