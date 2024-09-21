Водитель трактора пострадал под обстрелом ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Белгородском районе в поселке Октябрьский украинцы запустили дрон в работающий в поле трактор. В результате нападения ранен водитель, его с осколочными ранениями головы и грудной клетки отвезли в Октябрьскую больницы, после чего собираются перевезти в областную клиническую больницу.

Также обстрелу подверглось село Байцуры Борисовского района. После атаки в двух частных домах зафиксировали выбитые окна, посеченные заборы, перебитую газовую трубу и поврежденную линию электропередачи. Кроме того, на территории одного из домовладений снаряд разрушил две надворные постройки.

Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны за ночь сбили 101 украинский дрон над территорией России. Больше всего дронов были перехвачены в Брянской области — 53 штуки. Еще 18 дронов были сбиты над территорией Краснодарского края, пять – над Калужской областью, а также три в Тверской и Белгородской областях и по одному над Смоленской и Курской областями и Крымом. 16 беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря.

Ранее в Совфеде объяснили массированные атаки дронов ВСУ на российские регионы.