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ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины

МО: войска РФ ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, цехам по производству беспилотников, местам дислокации живой силы, вооружения и военной техники ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, для атак использовалось высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.

Как заявили в Минобороны, цель группового удара была достигнута, все назначенные объекты удалось поразить.

20 сентября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харькове был нанесен удар по позициям украинских военных, в том числе членам организации «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). По его словам, удар был нанесен по школе, где находились военные. Подпольщик также рассказал, что у него есть неподтвержденная информация о присутствии иностранных наемников во время удара.

Кроме того, Лебедев заявил, что в Харькове был нанесен удар по депо, где находился военный состав, загруженный горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой.

Ранее в России оценили, за счет чего держится энергетика Украины.

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