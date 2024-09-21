Пленный ВСУ рассказал, как случайно попал к российским военным

Пленный украинский военнослужащий по фамилии Устенко рассказал, как сел в БМП и только после этого понял, что попал к русским. Видео с допросом солдата ВСУ опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

По его словам, в плен он попал из-за лжи собственного командования, которое обещало ему и сослуживцам подкрепление, которого не существует. Однако они ждали помощи и, когда услышали звук БМП, то выбежали и сели в эту машину, думая, что это свои. «По мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским», — сказал Устенко.

Устенко рассказал, что пошел воевать добровольцем. После этого его направили в десантно-штурмовую бригаду под Житомир. Там мужчина написал отказ от прохождения службы в штурмовом подразделении, а через пару дней его перевели в украинскую нацгвардию, где остро не хватало личного состава.

Украинец отметил, что командование и власти их обманывают. Он отметил, что на передовой «не все так хорошо и сладко, как им говорят». Он также пожаловался, что властям на них плевать, а командование отправляет их на поле боя как пушечное мясо.

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