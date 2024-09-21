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При ударе ВСУ по жилмассиву в Горловке погиб мирный житель

Приходько: водитель погиб во время обстрела жилмассива «Строитель» в Горловке

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Во время очередного обстрела Вооруженных сил Украины жилого массива «Строитель» в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) погиб водитель автобуса. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Он добавил, что в больнице умерла мирная жительница, которая пострадала при обстреле того же жилмассива накануне.

Вечером 20 сентября жилой массив «Строитель» подвергся обстрелу со стороны украинских солдат. Как рассказал Приходько, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили 10 мирных жителей.

Утром в тот же день глава Горловки заявил, что ночью военные ВСУ нанесли удар по автовокзалу в населенном пункте. В результате повреждения получили инфраструктура объектов водоснабжающей организации, магазин и жилой дом.

14 сентября подразделения ВСУ также атаковали Горловку при помощи ракет и беспилотников. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, в результате атаки пострадала женщина 1966 года рождения.

Ранее жительница села в Курской области рассказала, как уезжала на велосипеде из-под обстрела.

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