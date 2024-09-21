Жительница курского поселка Теткино Елена Сукаленко рассказала РИА Новости, как они с 67-летней матерью проехали на велосипедах 30 километров, спасаясь от украинских военных.

По словам женщины, ранним утром 10 августа начались прилеты из тяжелых орудий, после чего она поняла, что «началось что-то серьезное». Она с матерью села на велосипеды и доехали до соседнего Глушково. Там уже их эвакуировали и привезли в Курск.

Сукаленко призналась, что дорога на велосипедах была тяжелой. Легче стало, когда они выехали на трассу. Облегчало поездку то, что погода была без осадков.

В Курске женщины уже второй месяц, на питание не жалуются, а вот запасной одежды не хватает. Сукаленко пояснила, что нужно больше обуви, верхней одежды, особенно осенней, а во время побега собраться не было возможности. На выделенные 10 тыс. рублей от государства они купили себе немного вещей.

До этого житель Суджи рассказал о жестокости наемников ВСУ. Ссылаясь на очевидцев, мужчина также рассказал, что украинские солдаты предупреждали и предлагали жителям Суджи бежать, пока не приехали наемники.

Ранее в Германии обеспокоились последствиями вторжения ВСУ в Курскую область.