Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Людей экстренно эвакуировали с ж/д станции в Тверской области

ОЖД: железнодорожная станция Старая Торопа эвакуирована в Тверской области

close
Depositphotos

В Тверской области эвакуировали железнодорожную станцию Старая Торопа в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

По данным пресс-службы, эвакуация началась около трех часов ночи после того, как Торопецкий район области атаковали беспилотники.

Несколько пассажирских поездов отменили. Другие рейсы, в том числе «МоскваПсков» и «Санкт-ПетербургСмоленск», отправили альтернативным маршрутом и составы следуют с задержкой около 2 часов.

Пригородные поезда №№ 6801, 6802 сообщением Ржев – Русаново следуют укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно, отметили в пресс-службе.

Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов», — заключили представители ОЖД.

Всего за ночь 21 сентября дежурные силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 101 украинский дрон.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами