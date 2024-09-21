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Глава Тихорецкого района в Краснодарском крае подтвердил атаку дронов

Перепелин: в краснодарском городе Тихорецке зафиксировали атаку украинских БПЛА

Атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) зафиксировали в городе Тихорецке, расположенном в Краснодарском крае. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин.

«Прошу сохранять спокойствие, не выходить на открытую местность», — говорится в заявлении.

Другие подробности о ситуации в населенном пункте, чиновник не уточнил.

Утром 21 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об уничтожении двух украинских дронов в Тихорецком районе. Он подчеркнул, что БПЛА были ликвидированы силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По словам главы региона, в результате падения обломков одного из летательных аппаратов на территории российского субъекта начался пожар. Огонь распространился на взрывоопасные предметы, из-за чего произошла их детонация.

На этом фоне в поселке, который находится возле места ЧП, объявили эвакуацию. Для покинувших свои дома людей в городе Тихорецке организовали пункт временного размещения (ПВР).

Ранее украинский дрон атаковал электрическую подстанцию в Краснодарском крае.

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