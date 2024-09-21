Российские расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерии группировки «Восток» ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Угледарском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, места скопления живой силы и техники украинских военных поразили залпами 122-мм реактивных снарядов.

В эту же ночь российские военнослужащие группировки сил «Центр» за сутки отразили девять контратак ВСУ, в результате чего противник потерял более 490 бойцов. Помимо живой силы, противник потерял танк, бронетранспортер М113, шесть автомобилей, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20, две гаубицы Д-30 и орудие М119, отметил собеседник агентства.

Вооруженным силам РФ удалось занять более выгодные позиции и нанести поражение войскам шести бригад ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что бойцы «Центра» взяли укрепрайон ВСУ на Авдеевском направлении. По словам заместителя командира взвода БПЛА с позывным «Ермак», во время выполнения боевых задач его подразделение обратило в бегство, ранило и деморализовало подразделения украинской армии. Взвод помог штурмовикам занять украинский укрепрайон.

Ранее стали известны потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область.