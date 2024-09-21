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Стало известно об ударе «Градов» группировки «Восток» по позициям ВСУ

Минобороны сообщило об ударе «Градов» группировки «Восток» по позициям ВСУ

Российские расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерии группировки «Восток» ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Угледарском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, места скопления живой силы и техники украинских военных поразили залпами 122-мм реактивных снарядов.

В эту же ночь российские военнослужащие группировки сил «Центр» за сутки отразили девять контратак ВСУ, в результате чего противник потерял более 490 бойцов. Помимо живой силы, противник потерял танк, бронетранспортер М113, шесть автомобилей, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20, две гаубицы Д-30 и орудие М119, отметил собеседник агентства.

Вооруженным силам РФ удалось занять более выгодные позиции и нанести поражение войскам шести бригад ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что бойцы «Центра» взяли укрепрайон ВСУ на Авдеевском направлении. По словам заместителя командира взвода БПЛА с позывным «Ермак», во время выполнения боевых задач его подразделение обратило в бегство, ранило и деморализовало подразделения украинской армии. Взвод помог штурмовикам занять украинский укрепрайон.

Ранее стали известны потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область.

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Операция на Украине
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