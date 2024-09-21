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Губернатор Курской области сообщил об уничтожении снарядов ВСУ за ночь

Смирнов: в Курской области ночью уничтожили шесть украинских ракет и один БПЛА

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Bulkin Sergey/Global Look Press

В Курской области ночью уничтожили шесть украинских ракет и один БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Он поблагодарил подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и призвал местных жителей не приближаться к обломкам летательных аппаратов.

В эту же ночь средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Калужской области и 16 дронов уничтожили в Брянской области, писал губернатор Александр Богомаз. По его словам, вражеские беспилотники самолетного типа ликвидированы силами ПВО. В результате атаки пострадавших и повреждений также не зафиксировали.

Также беспилотники сбили на юго-западе Тверской области, сообщило региональное правительство со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.

Всего за ночь 21 сентября дежурные силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 101 украинский дрон.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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Атаки на Курскую область
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