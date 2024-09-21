США перебрасывают дополнительные силы на Аляску

Американское руководство начало перебрасывать дополнительные силы на Аляску, связав свое решение с активизацией деятельности РФ и КНР в данном регионе. Об этом пишет газета Politico.

«Вооруженные силы США постепенно наращивают присутствие вблизи Аляски, они направили туда эсминец и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности», — уточняется в материале.

По информации журналистов, в том числе Вашингтон направил в регион эсминец Sterett. Авторы публикации выразили уверенность, что американская сторона приняла соответствующее решение в ответ на действия Москвы и Пекина.

В статье приводятся слова сенатора-республиканца Дэна Салливана. Как он сказал, в последнее время РФ и КНР стали значительно чаще проводить маневры у побережья Аляски.

С 10 по 16 сентября в РФ прошли стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», в которых также приняли участие китайские военнослужащие. Тренировки состоялись сразу в нескольких локациях, включая Тихий и Северный Ледовитый океаны.

15 сентября в рамках маневров российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Чукотского моря. Экипажи воздушных судов отработали вопросы по применению крылатых ракет для ударов по критически важным объектам условного противника.

Ранее ВС США разместили на территории Аляски реактивные системы залпового огня HIMARS.