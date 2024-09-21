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Жительница Курской области рассказала, как спаслась от солдат ВСУ

Жительница поселка в Курской области смогла убежать от солдат ВСУ на велосипеде

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Shutterstock/Pixel-Shot

Жительница поселка Теткино в Курской области смогла уехать от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на велосипеде. Об этом Елена Сукаленко рассказала РИА Новости.

«Добирались мы на велосипедах со своего поселка, 30 километров ехали до Глушково, а потом нас уже забрали люди, которые привезли нас сюда. Доехали на велосипедах с мамой, маме 67 лет», — рассказала Елена.

Женщина рассказала, что первое время было очень тяжело выбираться за пределы населенных пунктов из-за плохой погоды, однако в итоге они с матерью смогли добраться в безопасное место. Елена рассказала, что долгое время отказывалась покидать Теткино, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских войск.

До этого житель Суджи рассказал о жестокости наемников ВСУ.

Ссылаясь на очевидцев, мужчина также рассказал, что украинские солдаты предупреждали и предлагали жителям Суджи бежать, пока не приехали наемники.

Ранее житель Курской области обвинил солдат ВСУ в избиении мирных граждан.

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