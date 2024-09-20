Добровольца из Молдавии отпустили из СИЗО

Добровольца российской армии Геннадия Федько (позывной «Саймон»), прибывшего на защиту российских интересов из Молдавии, выпустили из СИЗО, куда его направил суд по делу о нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Задержанный на границе доброволец из Молдавии, которому грозили выдворение на родину и 20 лет тюрьмы за «наемничество», отпущен и уже находится в зоне СВО! <...> Уже обратился к руководству Главка МВД по вопросам миграции с просьбой о содействии — мы не можем выдавать уже своих людей под статью», — сообщил Хинштейн.

Депутат добавил, что освобожденному из под ареста добровольцу будет оформлено временное убежище.

До этого суд в Ростовской области вынес решение о депортации в Молдавию бойца добровольческого отряда «Скиф» Геннадия Федько, который участвовал в специальной военной операции (СВО) и не успел продлить срок пребывания в России.

Ранее стало известно, что на Урале пожилых родителей участника СВО выселяют из дома.