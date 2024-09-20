Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Добровольца из Молдавии отпустили из СИЗО

Депутат Хинштейн заявил, что добровольца Федько из Молдавии выпустили из СИЗО

close
«Казачья разведывательная бригада «Терек»»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Казачья разведывательная бригада «Терек»»

Добровольца российской армии Геннадия Федько (позывной «Саймон»), прибывшего на защиту российских интересов из Молдавии, выпустили из СИЗО, куда его направил суд по делу о нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Задержанный на границе доброволец из Молдавии, которому грозили выдворение на родину и 20 лет тюрьмы за «наемничество», отпущен и уже находится в зоне СВО! <...> Уже обратился к руководству Главка МВД по вопросам миграции с просьбой о содействии — мы не можем выдавать уже своих людей под статью», — сообщил Хинштейн.

Депутат добавил, что освобожденному из под ареста добровольцу будет оформлено временное убежище.

До этого суд в Ростовской области вынес решение о депортации в Молдавию бойца добровольческого отряда «Скиф» Геннадия Федько, который участвовал в специальной военной операции (СВО) и не успел продлить срок пребывания в России.

Ранее стало известно, что на Урале пожилых родителей участника СВО выселяют из дома.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами