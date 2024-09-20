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Израиль готов к любым сценариям после удара по Бейруту

ЦАХАЛ: Израиль готов к любым сценариям после удара по Бейруту

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Ammar Awad/Reuters

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные готовы к любому развитию событий после удара по Бейруту. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы готовы к любым сценариям развития событий», — сказал он.

По его словам, пока изменений в указаниях тылового командования для граждан Израиля нет.

«Мы вас уведомим, как только появится оперативная информация», — отметил Хагари.

20 сентября Армия обороны Израиля сообщила, что Израиль нанес авиаудар по Бейруту. В Израиле отмечали, что целью атаки, проведенной в южном пригороде ливанской столицы, является очень высокопоставленный чиновник шиитского движения «Хезболла». Позднее стало известно, что целью удара израильской авиации стал старший командир шиитской радикальной организации «Хезболла» Ибрагим Акиль. 19 сентября Армия обороны Израиля усилила интенсивность бомбардировок на юге Ливана.

Ранее Матвиенко назвала подлой атакой подрыв пейджеров в Ливане.

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