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В Белгородской области загорелись частные дома после атак ВСУ

Гладков: в Шебекинском округе загорелись частные дома после атак ВСУ

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Stringer/REUTERS

Вооруженные силы Украины атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

После атак двух дронов в селе Вознесеновка загорелся частный дом, отметил он. С пожаром справились местные жители и сотрудники администрации с помощью специальной мобильной установки. В доме повреждены крыша, окна и фасад, уточнил Гладков.

В селе Терезовка в результате обстрела киевской армии также загорелся частный дом. А в селе Терновое беспилотник ВСУ сдетонировал на территории частного домовладения.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил Гладков.

В настоящее время на местах происшествий работают оперативные службы.

До этого Минобороны РФ сообщало, что за ночь над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее спецслужбы предотвратили попытку теракта в Белгородской области.

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