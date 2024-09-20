В Курской области сбили новый реактивный дрон ВСУ

В Курской области у села Колодное был сбит трехметровый реактивный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в своем Telegram-канале Mash.

По предварительным данным, это новый реактивный беспилотник «Паляниця», так как во время осмотра оказалось, что у беспилотника нет обычного винта.

Точную модель дрона не представляется возможным установить из-за того, что обломки сильно обгорели.

Размер дрона «Паляниця» — 3,5×2,5 м, скорость — 400-500 км/ ч, боевая часть — от 100 кг, дальность полета — 400-700 км. Он был представлен месяц назад.

20 сентября в министерстве обороны России сообщили, что операторы FPV-дронов уничтожили танк Вооруженных сил Украины в Курской области. Танк засекли военнослужащие группировки войск «Север» в ходе разведки в приграничье. После анализа полученных сведений они приняли решение ликвидировать бронемашину. Танк уничтожили FPV-дронами. Кроме того, российские военные в Курской области сожгли шведский танк Stridsvagn 122 на базе Leopard.

Ранее уничтожение Leopard 2 в Курской области вызвало недоумение в Германии.