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Российские войска за неделю уничтожили четыре истребителя ВСУ

Минобороны: ВКС России уничтожили за неделю три украинских истребителя

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PJSC UAC/Global Look Press

За прошедшую неделю российские Воздушно-космические силы (ВКС) РФ и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре истребителя Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в Telegram-канале.

«ВКС России в воздушных боях уничтожены три истребителя Воздушных сил Украины: МиГ-29 и два Су-27», — говорится в сообщении.

В МО РФ добавили, что средствами противовоздушной обороны был также сбит украинский самолет МиГ-29. Кроме того, по данным оборонного ведомства, расчеты ПВО за неделю сбили семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

Среди прочего российские силы ПВО сбили 12 управляемых авиационных бомб Hammer французского производства, 42 реактивных снаряда HIMARS производства США. В свою очередь были уничтожены 305 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в числе которых — 153 вне зоны проведения специальной военной операции.

До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск. В настоящее время на этом направлении идут серьезные тактические действия на реке Журавка. По словам советника главы ДНР — это последняя ландшафтная преграда, которая прикрывает Мирноград и Покровск.

Ранее стали известны потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область.

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Операция на Украине
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