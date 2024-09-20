Страны Скандинавии расширят сотрудничество в оборонной сфере

Глава оборонных ведомств Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии согласовали новую совместную концепцию безопасности, предусматривающую тесное взаимодействие стран. Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Норвегии.

«Концепция совместной обороны является важной вехой в оборонном сотрудничестве Северных стран», — говорится в сообщении.

Новый документ предполагает расширение взаимодействия в кризисное, военное и мирное время. Кроме того, концепция позволит перечисленным странам синхронизировать оборонные планы.

«Это также способствует большему количеству совместных учений, обучению, наращиванию сил, совместным операциям и обеспечению безопасности коммуникаций и совместной военной инфраструктуры», — отмечается в публикации.

Из документа также следует, что скандинавские страны собираются заложить фундамент для реализации региональных планов Североатлантического альянса по обороне.

До этого в МИД РФ подчеркивали, что Россия «не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО» у своих границ, так как оно представляет угрозу безопасности страны.

Ранее в Британии оценили вероятность войны России и НАТО.