Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина может получить списанную военную технику

Sydney Morning Herald: Киеву могут передать списанные австралийские танки Abrams

close
Global Look Press

Украине могут передать списанные австралийские танки Abrams. Об этом сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald.

По информации источника, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе обсуждает с администрацией президента США Джо Байдена план по их отправки в зону конфликта. Речь идет о списанных в июле 2024 года 59 танках M1A1 Abrams, которые были куплены в 2004 году.

19 сентября стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи, куда вошли 22 танка Leopard и запчасти к ним. Помимо этого, Киев получил от Берлина 22 бронированных автомобиля MRAP, 12 самоходных гаубиц PzH 2000, три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard, разведывательные беспилотники VECTOR (30 единиц), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) и Hornet XR (6), а также 61 тысячу 155-мм артиллерийских снарядов и один миллион патронов для стрелкового оружия.

Ранее Алаудинов назвал количество танков ВСУ, которые вторглись в Курскую область.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами