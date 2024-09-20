Украина может получить списанную военную технику

Украине могут передать списанные австралийские танки Abrams. Об этом сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald.

По информации источника, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе обсуждает с администрацией президента США Джо Байдена план по их отправки в зону конфликта. Речь идет о списанных в июле 2024 года 59 танках M1A1 Abrams, которые были куплены в 2004 году.

19 сентября стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи, куда вошли 22 танка Leopard и запчасти к ним. Помимо этого, Киев получил от Берлина 22 бронированных автомобиля MRAP, 12 самоходных гаубиц PzH 2000, три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard, разведывательные беспилотники VECTOR (30 единиц), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) и Hornet XR (6), а также 61 тысячу 155-мм артиллерийских снарядов и один миллион патронов для стрелкового оружия.

Ранее Алаудинов назвал количество танков ВСУ, которые вторглись в Курскую область.