По складу со снарядами и ракетами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Одессы нанесли удар. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, мощный взрыв услышали в 13:45. Источники сообщили ему о прилете в порт в районе Пересыпь. Выяснилось, что удар пришелся по складу, который накануне ВСУ загрузили снарядами и ракетами.

Лебедев уточнил, что в городе происходит «мощная и множественная детонация».

Этим же утром Лебедев рассказывал, что в Харькове был нанесен удар по позициям украинских военных, в том числе членам организации «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). По его словам, удар был нанесен по школе, где находились военные. Он также сообщил, что у него есть неподтвержденная информация о присутствии иностранных наемников во время удара.

Кроме того, координатор отметил, что в Харькове был нанесен удар по депо, где находился военный состав, загруженный горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой. Этот поезд должен был доставить подкрепление ВСУ на Изюмское направление. После удара в близлежащих кварталах началась проверка документов и телефонов.

Ранее представитель подполья рассказал об ударах по ВСУ в Николаевской области.