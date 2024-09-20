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В МО РФ назвали число ударов по объектам украинской промышленности за неделю

МО РФ: за неделю ВС РФ нанесли 27 ударов по объектам энергетики Украины

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Сергей Бобылев/РИА Новости

С 14 по 20 сентября российские войска нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные использовали высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.

«Поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места хранения БПЛА и их предполетной подготовки», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что удары также были нанесены по складам боеприпасов и материально-технических средств, ремонтным базам восстановления вооружения и военной техники, воинским эшелонам с иностранным вооружением, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российская авиация нанесла удары по 14 бригадам ВСУ в Курской и Сумской областях.

В результате ударов было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Были задействованы тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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