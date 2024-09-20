Вооруженные силы России сорвали попытки контратак украинской армии в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки безуспешно пытались провести контратаки в направлении трех населенных пунктов — Малая Локня, Кремяное и Любимовка, отметили в ведомстве.

В результате украинские войска потеряли до 30 человек. Также ВС России уничтожили технику противника, включая артиллерийскую установку «Гвоздика» и бронированные машины.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные сорвали попытки ВСУ прорваться через государственную границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье Курской области.

По данным ведомства, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 15 300 военнослужащих.

В Кремле подчеркивали, что российские военные восстановят контроль над захваченными украинскими войсками районами Курской области.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что вторжение киевской армии в Курскую область стало катастрофическим провалом.

Ранее российские военные ликвидировали в Курской области шведский танк.