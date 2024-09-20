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Украинские военные начали сторожить свои автомобили по ночам

«Страна.ua»: украинские военные по ночам сторожат авто, чтобы уберечь их от поджогов

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские военные стали охранять свои автомобили по ночам, чтобы уберечь их от поджогов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Военные стали караулить ночью у своих авто, чтобы поймать поджигателей. В Киеве им это удалось, и они поймали двух парней», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что двух задержанных молодых людей отправят на фронт. При этом военные угрожают другим поджигателям более суровым наказанием.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала, что в стране задержали четырех человек, которых подозревают в поджоге автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В результате спецоперации в Херсоне, Николаеве и Одессе задержаны организатор и трое участников «преступной группы».

23 августа сообщалось, что неизвестные в Киеве подожгли минимум шесть автомобилей, которые могли принадлежать украинским военным.

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.

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