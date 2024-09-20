Украинские военные начали сторожить свои автомобили по ночам

Украинские военные стали охранять свои автомобили по ночам, чтобы уберечь их от поджогов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Военные стали караулить ночью у своих авто, чтобы поймать поджигателей. В Киеве им это удалось, и они поймали двух парней», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что двух задержанных молодых людей отправят на фронт. При этом военные угрожают другим поджигателям более суровым наказанием.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала, что в стране задержали четырех человек, которых подозревают в поджоге автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В результате спецоперации в Херсоне, Николаеве и Одессе задержаны организатор и трое участников «преступной группы».

23 августа сообщалось, что неизвестные в Киеве подожгли минимум шесть автомобилей, которые могли принадлежать украинским военным.

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.