Российские военнослужащие применяли пушку-пулемет на базе зенитной установки ЗУ-23-2 («зушка») в боях на улицах Марьинки. Об этом РИА Новости сообщил пулеметчик подразделения разведки 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Механик.

По его словам, пехота нуждается в крупнокалиберном вооружении для повышения огневой мощи. Военный отметил, что особенно ВС РФ «досаждали опорники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на перекрестке Дружба — Заводская и шиноремонтном заводе»: к ним российские войска «никак не могли подступиться».

«Я посидел, подумал, а потом разобрал списанную «зушку». На ней два зенитных автомата с энергетикой снаряда 98 тыс. джоулей и скорострельностью 1000 выстрелов в минуту каждый. Один из этих автоматов мы превратили в пулемет», — рассказал Механик.

До этого сообщалось, что в зоне специальной военной операции начали применяться FPV-дроны «Ветер», оснащенные искусственным интеллектом.

Ранее сообщалось, что ЦКБР разработало FPV-дрон «Судного дня» для применения в зоне ядерных ударов.