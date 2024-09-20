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Авиация РФ нанесла удары по позициям ВСУ в Курской и Сумской областях

Минобороны: ВС России ударили по 14 бригадам ВСУ в Курской и Сумской областях

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Министерство обороны РФ

Российская авиация нанесла удары по 14 бригадам ВСУ в Курской и Сумской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Кремяное, Кубаткина, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Мирное, Меловое, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Черкасская Конопелька.

В результате ударов было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Были задействованы тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска.

До этого Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 370 военных и 18 единиц бронетехники на Курском направлении. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 15300 военнослужащих. Кроме того, российские бойцы уничтожили 124 танка, а также 56 боевых машин пехоты.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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