Российские военные сбили ракету ВСУ в Курской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) днем сбили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«В небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!» — написал он.

До этого Смирнов сообщил о том, что средства ПВО ночью над Курской областью сбили украинскую ракету.

Этой же ночью в Белгородской области сбили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины. Как сообщало ведомство, дежурные силы ПВО сбили два летательных аппарата самолетного типа.

19 сентября подразделения ВСУ начали применять самоходные дроны-пулеметы в Курской области, один из них удалось заснять. На опубликованных кадрах попал момент, как бронированное шасси с установленным на нем 7,62-мм пулеметом лавирует между установленных на дороге мин, благополучно объезжая их. Затем аппарат удается подбить.

Ранее ВС РФ в Курской области начали применять новые беспилотники.