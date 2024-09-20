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В Израиле назвали операцию по взрывам пейджеров «Перл-Харбором» для «Хезболлы»

Бывший член «Моссада» Эйлам: взрывы пейджеров — «Перл-Харбор» для «Хезболлы»

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Mohamed Azakir/Reuters

Приписываемая Израилю операция по взрывам пейджеров в Ливане — это «Перл-Харбор» для шиитского движения «Хезболла». Об этом заявил бывший высокопоставленный член израильской разведки «Моссад», который курировал международные контртеррористические операции, Одед Эйлам, его цитирует The Washington Post.

По его мнению, отсутствие каких-либо серьезных военных действий со стороны Израиля в течение нескольких часов после первых детонаций устройств свидетельствует о том, что «время операции выбрали неоптимально».

При этом бывший глава «Моссада» Дани Ятом заявил, что операция может быть лишь первым этапом полномасштабного конфликта. Он отметил, что взрывные устройства должны были «вызвать панику и стресс» среди членов «Хезболлы», что показывает способность «Моссада» взломать даже самые защищенные линии связи группировок.

«Это операция, которая может положить начало более решительной войне в Ливане», — подчеркнул Ятом.

До этого телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что Израиль планировал операцию по подрыву пейджеров в Ливане на протяжении 15 лет.

Ранее Израиль усилил бомбардировки на юге Ливана.

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