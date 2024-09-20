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Российские военные уничтожили шведский танк в Курской области

RT: в Курской области уничтожен шведский танк Stridsvagn 122 на базе Leopard

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7th Army Training Command/Wikimedia

Российские военные уничтожили шведский танк Stridsvagn 122 на базе Leopard в Курской области. Об этом сообщает RT.

По информации телеканала, 21-я отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросила бронегруппу с шведскими Stridsvagn 122 в район населенного пункта Веселое, где они были обнаружены российскими войсками. По машинам был нанесен удар FPV-дронами, в результате чего одна из них полностью выгорела.

20 сентября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в начале наступления на Курскую область украинские силы сосредоточили более 200 танков и 400 единиц бронетехники. По его словам, в результате Вооруженные силы Украины понесли значительные потери и теперь используют резервные танки Leopard.

17 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что часть украинских солдат при наступлении на Курскую область были отрезаны от основных подразделений и оказались в окружении. Уточнялось, что Вооруженные силы Украины в ходе наступления 10 сентября попали в огневой мешок, из которого пытаются выбраться до сих пор.

Ранее в США назвали атаку ВСУ на Курскую область катастрофическим провалом.

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