Власти Херсонской области сообщили об обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов региона.

«В минувшие сутки враг обстрелял Алешки, Каховку, Новую Каховку, Великую (Большую) Лепетиху, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху, Новую Маячку», — поделился Сальдо.

Он добавил, что всего украинские военные выпустили 37 снарядов. В Великой Лепетихе ранения получили трое местных жителей. 53-летняя женщина и 33-летний мужчина госпитализированы в Нижнесерогозскую центральную районную больницу с множественными осколочными ранениями. Также на месте была оказана помощь 43-летней женщине, получившей легкое ранение.

До этого РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента, наблюдавшего за работой расчета орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» сообщало, что дальнобойная артиллерия российских войск нанесла удары по скоплениям личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.