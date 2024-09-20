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Стало известно о переброске ВСУ юношей для прикрытия опытных соединений

ТАСС: ВСУ использовали 18-летних на территории ДНР для прикрытия отступления

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали на территории Донецкой народной республики 18-летних юношей для прикрытия отступления опытных соединений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным источника, ВСУ специально формировали отряды с 18-19-летними неопытными парнями, задача которых состояла в том, чтобы тянуть время во время натиска российских войск на территории ДНР на разных участках.

Он обратил внимание, что командование ВСУ наиболее активно такую тактику использовало в 2022 и 2023 годах.

Командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным «Абхаз» рассказывал, что при вторжении украинских войск в Курскую область в начале августа в регион заходили элитные подразделения, сейчас ВСУ насыщают участок членами территориальных батальонов.

По его словам, перед украинскими военными, которые сейчас заходят в Курскую область, ставится задача закрепляться на своих позициях и замедлять продвижение ВС России, которые начали контрнаступление.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командование просило готовить тарталетки с икрой.

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Операция на Украине
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