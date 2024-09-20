Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленный боец ВСУ рассказал, как командование просило готовить тарталетки с икрой

Боец ВСУ Полторацкий: командование просило готовить стейки и тарталетки с икрой

close
Павел Лисицын/РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) требовало от поваров готовить для себя стейки и тарталетки с икрой, несмотря на проблемы со снабжением армии провизией. Об этом рассказал пленный украинский боец Руслан Полторацкий, передает ТАСС.

По словам пленного, он имеет специальность повар-кок, до участия в боевых действиях он работал в ресторанах Киева.

«Такие конечно запросы — стейк рибай, медальоны, разные тарталеточки с икрой, все такое. <...> Это наше начальство, блин, в тылу и таким занимается», — рассказал Полторацкий.

По словам пленного бойца ВСУ, расхищение имущества происходит повсеместно. По его словам, «солярку тоннами вывозили», а также продукты. Полторацкий отметил, что работал в столовой, там продукты «вывозили мешками».

Военнопленный также рассказал, что пошел в армию добровольцем в самом начале конфликта. Сначала бойца не хотели брать, однако позже, узнав, что он повар, направили в тыл.

В конце весны Полторацкого перевели в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Всех остальных бойцов в бригаде, с которым военнопленный успел познакомиться, взяли территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине.

Пленный рассказал о бегстве наемников ВСУ с передовой после обстрела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами