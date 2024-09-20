Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) требовало от поваров готовить для себя стейки и тарталетки с икрой, несмотря на проблемы со снабжением армии провизией. Об этом рассказал пленный украинский боец Руслан Полторацкий, передает ТАСС.

По словам пленного, он имеет специальность повар-кок, до участия в боевых действиях он работал в ресторанах Киева.

«Такие конечно запросы — стейк рибай, медальоны, разные тарталеточки с икрой, все такое. <...> Это наше начальство, блин, в тылу и таким занимается», — рассказал Полторацкий.

По словам пленного бойца ВСУ, расхищение имущества происходит повсеместно. По его словам, «солярку тоннами вывозили», а также продукты. Полторацкий отметил, что работал в столовой, там продукты «вывозили мешками».

Военнопленный также рассказал, что пошел в армию добровольцем в самом начале конфликта. Сначала бойца не хотели брать, однако позже, узнав, что он повар, направили в тыл.

В конце весны Полторацкого перевели в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Всех остальных бойцов в бригаде, с которым военнопленный успел познакомиться, взяли территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине.

Пленный рассказал о бегстве наемников ВСУ с передовой после обстрела.