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В аэропортах двух российских регионов вводили план «Ковер»

Силы ПВО вводили план «Ковер» в аэропортах Тамбова и Борисоглебска из-за БПЛА

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Shutterstock

В аэропортах Тамбова и Борисоглебска вводился план «Ковер» из-за угроз атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал Shot .

«Сегодня около 01:00 план «Ковер» вводили в аэропортах Тамбова и Борисоглебска ... Авиагавани не принимали и не отправляли рейсы около трех часов», — говорится в сообщении Telegram-канала.

До этого Минобороны РФ сообщало, что за ночь над Белгородской областью российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотников.

Таким образом военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам РФ.

В начале сентября сообщалось, что ВСУ применили «дроны-драконы» с технологией, используемой нацистами во Второй мировой. Эти БПЛА оснащены резервуарами с жидким металлом — смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая нагревается до температуры 2200°C.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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