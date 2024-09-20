Стало известно о продвижении российских военных в ДНР

Российские военнослужащие продвинулись у Часова Яра и в Торецке на территории ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

Отмечается, что ВС России сумели занять оставшуюся часть Микрорайона №1 в Торецке. Кроме того, российские военные продолжают штурмовать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге и на западе города.

Авторы канала заявили, что российские солдаты продвинулись на юге от Часова Яра. По их информации, ВС РФ смогли занять территории вдоль лесополосы южнее Ивановского на глубину 1,45 км.

18 сентября британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ вряд ли смогут удержать оборону в Торецке и Часове Яре.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что Вооруженные силы РФ постепенно продвигаются в Донецкой народной республике и могут взять под свой контроль такие города, как Покровск и Часов Яр, что создаст предпосылки для полного освобождения региона от ВСУ.

Ранее в ДНР рассказали о ситуации в Красногоровке.