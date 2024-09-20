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В ВСУ заявили о повреждениях инфраструктуры после взрывов в Сумской области

ВСУ: критическая инфраструктура повреждена после взрывов в Сумской области

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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Критическая инфраструктура повреждена в результате взрывов в Сумской области на Украине. Об этом сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север».

Согласно опубликованному сообщению в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*, взрывы прозвучали в селе Хмелевка Сумской области. ВСУ писали, что была «повреждена критическая инфраструктура». Однако о каких именно объектах идет речь, не уточняется.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области в ночные часы объявлялась воздушная тревога. Как сообщали украинские СМИ, накануне в регионе также были слышны взрывы.

Накануне назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что в ночь на 19 сентября на части территории Запорожской области, которая в настоящее время находится под контролем ВСУ, получили повреждения несколько инфраструктурных объектов.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.

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