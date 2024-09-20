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Стали известны подробности об атаке на центр спецрадиосвязи ВСУ

Рогов: пораженный ракетой ВС России центр спецсвязи ВСУ был скрыт под землей

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что пораженный российской ракетой главный центр спецрадиосвязи ВСУ находился под землей. Его слова передает РИА Новости.

«Центр военной разведки украинских боевиков находился в Киевской области. Враг старательно его замаскировал, создав основную инфраструктуру глубоко под землей», — поделился Рогов.

Он добавил, что на поверхности объект был замаскирован под заброшенное гражданское здание.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российская тактическая авиация поразила главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки Вооруженных сил Украины.

Вместе с авиацией действовали беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия. Кроме центра радиосвязи были поражены критически важные объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ.

Также мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что ВСУ в ночь на 20 сентября нанесли прицельный удар по автовокзалу в городе. По словам Приходько, в результате украинского удара по Горловке была повреждена инфраструктура объектов водоснабжающей организации.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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