Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий президентский указ опубликован на его сайте.

Документ был подписан 19 сентября.

Он вернул в состав ставки Александра Камышина как внештатного советника президента по стратегическим вопросам и Алексея Кулебу — вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин и территорий.

Из ее состава был выведен экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его место занял новый глава украинского МИД Андрей Сибига, также в нее введен министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин.

8 сентября агентство Bloomberg писало, что Зеленский, реализуя кадровые перестановки в кабинете министров страны, пытается сконцентрировать власть с помощью нового министра иностранных дел, который во время работы дипломатом в Анкаре и Варшаве сумел наладить тесные контакты в странах НАТО. В данный момент, считает агентство, его главным преимуществом является «близость к центру силы страны военного времени».

Ранее на Украине уволили заместителя Кулебы и еще трех замминистра.