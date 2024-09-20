Над Белгородской областью за ночь сбили восемь украинских дронов

За ночь в Белгородской области сбили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили летательные аппараты самолетного типа. Таким образом военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам РФ.

Накануне подразделения ВСУ начали применять самоходные дроны-пулеметы в Курской области, один из них удалось заснять. На опубликованных кадрах попал момент, как бронированное шасси с установленным на нем 7,62-мм пулеметом лавирует между установленных на дороге мин, благополучно объезжая их. Затем аппарат удается подбить.

По словам военкоров, новинка от ВСУ атаковала российскую позицию при поддержке миномета. В ответ по дрону ударили из РПГ и FPV-дроном.

В начале сентября сообщалось, что ВСУ применили «дроны-драконы» с технологией, используемой нацистами во Второй мировой. Эти БПЛА оснащены резервуарами с жидким металлом — смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая нагревается до температуры 2200°C.

Ранее украинский министр иностранных дел Андрей Сибига попросил Румынию сбивать беспилотники над Украиной.