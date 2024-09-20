Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком

В городе Хмельницком на фоне действия сигнала воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщают украинские издания «Общественное» и телеканал ТСН.

«В Хмельницком слышали звук взрыва», — говорится в сообщении «Общественного» в Telegram-канале.

Примерно через 30 минут телеканал ТСН сообщил о повторном взрыве в городе.

Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги действует в Хмельницкой, а также Ровненской, Тернопольской, Харьковской и Сумской областях Украины.

До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы.

19 сентября назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что в ночь на 19 сентября на части территории Запорожской области, контролируемой в настоящее время украинскими войсками, получили повреждения несколько инфраструктурных объектов.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.