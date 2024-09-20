Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком

ТСН: в Хмельницком на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В городе Хмельницком на фоне действия сигнала воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщают украинские издания «Общественное» и телеканал ТСН.

«В Хмельницком слышали звук взрыва», — говорится в сообщении «Общественного» в Telegram-канале.

Примерно через 30 минут телеканал ТСН сообщил о повторном взрыве в городе.

Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги действует в Хмельницкой, а также Ровненской, Тернопольской, Харьковской и Сумской областях Украины.

До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы.

19 сентября назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что в ночь на 19 сентября на части территории Запорожской области, контролируемой в настоящее время украинскими войсками, получили повреждения несколько инфраструктурных объектов.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами