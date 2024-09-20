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Минобороны заявило об уничтожении огневых точек ВСУ в многоэтажках

МО: российские танкисты ликвидировали огневые точки в многоэтажках

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Танковый взвод гвардейского мотострелкового соединения Южной группировки войск на Донецком направлении уничтожил огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в оставленных жителями многоэтажных домах. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что экипажи воспользовались высокой скоростью боевых машин и выполнили серию точных выстрелов по огневым точкам противника.

Чтобы не допустить ответных ударов, российские танкисты применили систему «карусель». Сделав несколько выстрелов с огневой позиции, экипаж оперативно покидает ее. В этот момент огонь открывает другой танк.

Накануне российские войска уничтожили расположение штурмовиков ВСУ у Северска.

18 сентября бойцы ВС РФ отразили две контратаки украинских войск в ДНР. Удары наносили по позициям ВСУ в районах Григоровки, Миньковки, Часова Яра и других населенных пунктов в ДНР.

Ранее в РФ создали роботизированную колесную бронированную платформу «Тор».

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