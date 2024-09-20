ВС РФ осталось продвинуться всего на несколько километров под Купянском Харьковской области для разрезания вдоль реки Оскол украинской группировки. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Сейчас <…> основные действия на Купянском направлении — это разрезать группировку противника <…> вдоль реки Оскол», — отметил аналитик.

По его словам, российские силы очень активно действуют в этом направлении, подключены все рода войск и служб.

Накануне российские войска уничтожили расположение штурмовиков ВСУ у Северска. По словам Марочко, пророссийские агенты выяснили, что пункт временной дислокации военнослужащих штурмовой бригады ВСУ находится к северо-востоку от города.

18 сентября российские бойцы отразили две контратаки украинских войск в ДНР. Удары наносили по позициям ВСУ в районах Григоровки, Миньковки, Часова Яра и других населенных пунктов.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).